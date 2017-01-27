Тереза Мей призвала к осторожному взаимодействию с Россией

Западу следует взаимодействовать с Россией, но делать это осторожно, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мей на совещании руководства Республиканской партии США. Как отмечает Associatd Press, слова Мей об осторожности при сотрудничестве с администрацией российского лидера Владимира Путина были встречены аплодисментами.

Британский премьер посоветовала выстраивать отношения с Россией по примеру 40 президента США Рональда Рейгана, который в ходе переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: «Доверяй, но проверяй». С Путиным «я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже», - приводит слова британского премьера ТАСС.

Мей подчеркнула, что конфликта между Россией и Западом не является неизбежным, но с Москвой порекомендовала взаимодействовать с позиции силы. «Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта», - подчеркнула она.

Премьер считает, что Москва де-факто заявила «о включении Восточной Европы в зону своих интересов», с чем призвала Запад не соглашаться. «Когда одни (Россия и Китай) наступают, а мы отступаем, это несет вред Америке, Великобритании и миру», - отметила она.