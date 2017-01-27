Песков назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на субботу, 28 января. Это ТАСС сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее NBC со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что эта телефонная беседа состоится в ближайшие выходные. CNN, также со ссылкой на источники в администрации президента США, уточняла, что разговор состоится 28 января.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Песков говорил, что Москва готова к контактам, идет работа по подготовке телефонной беседы президентов, а о личной встрече речи пока не идет. Он также говорил, что после инаугурации Путин позвонит Трампу с традиционными поздравлениями по поводу вступления в должность, и называл такой звонок протокольным моментом. Также он объяснял, что Россия ждет, когда у американской стороны появится время в напряженном графике для такого контакта. Однако вплоть до утра 27 января Кремль, отвечая на вопросы журналистов, говорил, что договоренности о телефонной беседе пока нет.

Трамп, судя по новостям из США, занят формированием своей команды и подписанием указов по предвыборным обещаниям. В ходе кампании он говорил, что выступает за налаживание отношений с Россией, и критиковал администрацию Барака Обамы за то, что она допустила все то, что руководство России совершило в последние годы во внешней политике, подразумевая, что он бы такого не позволил. Уже после избрания и ознакомления с материалами американских спецслужб о хакерских атаках на сеть демократической партии Трамп заявил на первой пресс-конференции, что хотел бы улучшить отношения с Россией, но не уверен, что это получится.