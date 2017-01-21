FT рассказала, как «убежденные националисты» отметили в Москве инаугурацию Трампа

В двух шагах от Кремля в пятницу вечером группа «убежденных националистов», цедя шампанское, отмечала инаугурацию президента США Дональда Трампа, рассказала Financial Times. Участники мероприятия выражали надежду, что Трамп на деле выполнит обещания, данные перед выборами, констатировали, что желание Обамы, чтобы Америка доминировала в мире, отбросило Америку назад, и высказывали уверенность, что с приходом Трампа в Белый дом мир вернется к мультиполярному устройству, чего Россия давно добивается.

Телеканал «Царьград» объяснил, что это был организованный им «масштабный телевизионный проект» с прямой трансляцией инаугурации Трампа в столичном DI Telegraph (в здании Центрального телеграфа), на который пришли «известные политики, журналисты, экономисты и политологи», чтобы обсудить передачу власти в США. FT называет организатором мероприятия Марию Катасонову, лидера НОД и помощницу депутата Госдумы Евгения Федорова.

По данным FT, на мероприятие пришли несколько десятков россиян, которые встретили аплодисментами заявление ведущего Андрея Афанасьева о том, что никто не думал, что такое случится, но оно случилось.

О возвращении мультиполярного мира, в частности, заявил председатель наблюдательного совета «Царьград медиа» генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников. Он же сказал об амбициях Обамы встать во главе всего мира, которые напомнили ему об СССР 1980-х гг., когда Союз тоже хотел контролировать мир. «Ни один обычный американец этого не хочет», - уверен Решетников. Катасонова, в свою очередь, выразила надежду, что все, что говорил Трамп перед выборами, это не просто слова и что он не откажется от своих обещаний, став президентом. Она также назвала Путина, Трампа и лидера французских ультраправых Марин Ле Пен «лидерами, которые по-настоящему пошли против системы».

«Царьград» сообщает, что на мероприятие были аккредитованы журналисты BBC, Die Welt, Deutsche Welle, Guardian, «Голос Америки», CBS, Financial Times, Time Magazine, Spiegel, ABC News, Moscow Times, Newsweek, RT, Times, Life, Ura.ru, РБК и др. На вечер были приглашены в том числе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, член комитета по безопасности и обороне Совета Федерации Алексей Кондратьев, политолог Сергей Маркин, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, журналист Максим Шевченко, медиа-менеджер Константин Рыков, писатель Кирилл Бенедиктов, русско-американский журналист Тим Кирби.

Репортаж с мероприятия сделало и Ura.RU. Агентство сообщило, что участники мероприятия надевали маски Anonymous и что организаторы заявили, что желающих осветить его журналистов, в том числе иностранных, было так много, что пришлось «снять просторный лофт», чтобы все поместились.

Характеризуя настроения в России в целом, FT также отмечает «несдерживаемое ликование» государственных телеканалов и пропутинских политиков в связи с приходом Трампа к власти. «Политически грамотная российская индустрия чучхе уже начала выпускать с образом Трампа все - от календариков и матрешек до упаковок сахара», - пишет газета.