Межсирийские переговоры в Женеве перенесены на конец февраля

Межсирийские переговоры в Женеве снова перенесены с 8 февраля на конец февраля, заявил в пятницу, 27 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Отрадно, что даже само объявление о встрече в Астане, о подготовке этой встречи, ее проведении уже послужило стимулом для наших коллег в ООН немного активизировать свои действия и все-таки объявить о межсирийских переговорах в Женеве, хотя вновь эта дата перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца», - сказал он на встрече с представителями различных групп сирийской оппозиции в Москве.

При этом российский министр раскритиковал ООН за пассивность в созыве межсирийских переговоров в Женеве. «Мы убеждены, что пассивность наших коллег из ООН, которые с апреля прошлого года не проводили каких-либо раундов переговоров, является недопустимой», - подчеркнул Лавров.

25 января в Астане завершились двухдневные межсирийские переговоры с участием России, Турции и Ирана, в которых приняли участие представители президента Башара Асада и более десятка вооруженных группировок, действующих в основном на севере и в центре страны. Итогом стало заявление трех стран, в котором говорится о необходимости создания механизма для начала трехстороннего мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Декларация содержит подтверждение территориальной целостности многоконфессиональной Сирии и приветствует переговоры политических делегаций правительства и оппозиции, намеченные в Женеве.