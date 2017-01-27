В честь доктора Лизы в Москве назовут центр помощи бездомным

В память о Елизавете Глинке («докторе Лизе») в Москве будет назван центр социальной адаптации «Люблино», который помогает безработным и бездомным. Это сообщает портал мэрии. Глинка много лет сотрудничала с этим центром, который находится в ведении Департамента труда и социальной защиты. Коллектив и руководство центра попросило мэрию назвать ЦСА именем Глинки после того, как она погибла в авиакатастрофе. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под председательством заммэра Леонида Печатникова одобрила это предложение.

ЦСА «Люблино» помогает бездомным восстанавливать утраченные документы, искать работу и жилье.