Бастрыкин посмертно наградил Глинку орденом Следственного комитета

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил орденом ведомства погибшую в авиакатастрофе Ту-154 Елизавету Глинку, передает «Интерфакс».

«Доктору Лизе присуждена медаль СК «За чистоту помыслов и благородство дел» «за бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле», - пояснил он.

СКР продолжит взаимодействовать с фондом «Справедливая помощь» для спасения детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов, добавил он.

Глинку похоронили 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Еще 47 погибших в авиакатастрофе над Черным морем были похоронены на военном кладбище в Мытищах.