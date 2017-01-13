Елизавета Глинка опознана среди жертв катастрофы Ту-154 - ТАСС

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, Доктор Лиза, как ее называли, опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в окружении Глинки. «Предварительно похороны состоятся 16 января», - сказал источник агентства.

Крушение лайнера Ту-154 над Черным морем произошло 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Выживших в катастрофе нет.