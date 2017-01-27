Около 200 домов остаются без тепла после коммунальной аварии в Пензе

Более 200 домов, пять школ и пять поликлиник остаются без теплоснабжения из-за аварии на ТЭЦ в Пензе. С таким заявлением выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

«На 14.00 мск остаются неподключенными 214 домов, пять школ и пять поликлиник. Работы на прорыве на улице Герцена, 46, закончены, в 13.40 мск прорыв устранен», - уточнил он.

По его словам, приблизительно в три часа дня начнется заполнение систем теплоснабжения в центральной части города.

В Пензе из-за аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли здания) и прорывов на теплотрассах в ночь на 27 января без отопления остались около 75 000 человек, проживающих в 400 домах. На улице температура воздуха опустилась ниже минус двадцати градусов.