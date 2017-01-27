Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены двусторонней встречи, сообщило агентство AP.

26 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Его пресс-секретарь Шон Спайсер высказал предложение, что найти на строительство средства можно, введя 20%-ный налог на импорт из Мексики. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США и заявил, что Мексика ничего за эту стену платить не будет. На этих новостях резко подешевел мексиканский песо.

На своей странице в Twitter сегодня Трамп написал: «Мексика достаточно долго имела выгоду благодаря США. Огромный торговый дефицит и незначительная помощь на границе с очень слабым режимом». Он при этом подчеркнул, что ситуация должна измениться сейчас.