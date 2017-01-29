Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГ

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал меморандум о плане борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

В документе говорится о том, что Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США в течение месяца должен представить президенту проект нового плана по борьбе с ИГ. Трамп предлагает пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против террористов.

Начальники штабов также должны предложить Трампу кандидатуры новых союзников, которые могли бы войти в коалицию против террористов.