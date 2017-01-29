Депутат сейма Литвы предложил отобрать у России Калининградскую область‍

Депутат сейма Линас Бальсис выступил с предложением забрать у России Калининградскую область, пишет BaltNews.

«Время Калининграда закончилось», - заявил он, выступая в сейме. По его мнению, заняться этим вопросом должны либо Литва, либо ЕС, либо Литва и ЕС вместе.

Осенью 2016 г. российский президент Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке заявил, что «если кому-то хочется пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее».