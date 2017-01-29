Белый дом: США могут продолжить ужесточение иммиграционной политики

Власти США могут расширить список стран, в отношении которых ужесточается иммиграционная политика. Об этом заявил начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

«Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства», - сказал он. По его словам, Трамп торопился с подписанием указа, так как хотел «быстрее защитить Америку».

По словам Прибэса, при выборе стран, в отношении которых были введены меры, администрация не руководствовалась личными интересами.