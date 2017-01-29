Генпрокуроры штатов могут оспорить в суде указ Трампа о запрете на въезд мигрантам

В генеральных прокуратурах нескольких американских штатов идут обсуждения возможности подачи иска против распоряжения президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики, в частности о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран и беженцам, передает Reuters со ссылкой на источники в управлениях генпрокуратуры штатов Пенсильвания, Вашингтон и Гавайи.

Как пишет агентство, идет оценка конкретных претензий, основания иска, а также связанных с этим юридических вопросов. Эксперты обсуждают, в какой именно суд следует подать иск. В данный момент непонятно, будет ли подан иск и от имени каких штатов. В генпрокуратуре Пенсильвании подтвердили факт наличия подобных обсуждений.