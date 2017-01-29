Трамп может не поехать в Великобританию из-за разногласий с принцем Чарльзом – СМИ

Президент США Дональд Трамп может отменить визит в Великобританию из-за разногласий с принцем Чарльзом по вопросам изменения климата, пишет Sunday Times.

По данным газеты, Трамп не хочет во время поездки в Великобританию в июне пересекаться с принцем Чарльзом из-за разногласий на тему глобального потепления.

«Трамп не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом», — пояснил источник, близкий к президенту США.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о необходимости пересмотра Парижского соглашения об изменении климата. По его мнению, действия американских властей в области экологии негативно влияют на энергетическую отрасль страны.