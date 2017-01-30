Предполагаемый создатель «Шалтай-болтая» арестован до 8 марта

Предполагаемый создатель хакерской группы и сайта утечек «Шалтай-болтай» Владимир Аникеев («Льюис») действительно арестован, Лефортовский суд Москвы 28 декабря продлил его арест до 8 марта. Это «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. Арестованный обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 272 УК). По словам представителя суда, изначально Аникеев был арестован 9 ноября. Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября 2016 г., добавила Краснова.

В минувшую субботу о задержании Аникеева сообщил «Росбалт» со ссылкой на источники. По их данным, он был задержан в России в конце октября 2016 г. с участием ФСБ, в Россию его выманили с Украины. Собеседники «Росбалта» связывали задержание Аникеева с задержанием и уголовным делом высокопоставленного сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, по их словам, ФСБ интересовала прежде всего публикация «переписки Владислава Суркова» и Аникеев якобы показал, что Михайлов связан с командой «Шалтай-болтая». Михайлов был задержан в декабре вместе еще с одним фигурантом дела – сотрудником ЦИБа Дмитрием Докучаевым. РБК 27 января сообщил, что Докучаев – давно завербованный хакер, известный под ником Forb.

В уголовном деле кроме Аникеева фигурируют еще пять человек, в том числе Михайлов, Докучаев и бывший руководитель отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, о котором также писали СМИ. Это подтвердил источник «Интерфакса».

Опубликованный в октябре 2016 г. группировкой «Киберхунта» (в реальности – Аникеевым, утверждал «Росбалт») массив электронных писем, приписываемых Суркову, в декабре привел к отставке руководителя аппарата Суркова Александра Павлова, писали «Ведомости». В переписке содержалось письмо от помощника основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малафеева, датированное 13 мая 2014 г., где предлагались кандидатуры на руководящие должности в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Несколько людей из списка, в частности председатель правительства ДНР Александр Захарченко, получили назначения спустя четыре месяца после даты письма. Помимо этого в документах обнаружился план «Шатун» по дестабилизации ситуации на Украине в конце 2016–2017 гг. путем организации массовых протестов с привлечением украинской оппозиции.