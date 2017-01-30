Лавров рассказал о разговоре Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о телефонном разговоре между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, который состоялся 28 января. Он подчеркнул, что разговор был «хорошим и в политическом, и в человеческом смысле».

По словам Лаврова, беседа «проявила взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь – и я хочу это особо подчеркнуть – на национальные интересы каждой страны».

«Разговор, который был, по понятным причинам сконцентрирован на концептуальных вещах, без углубления в детали, выявил целый ряд сфер, в которых интересы России и США совпадают», – сказал Лавров.

«Они (Путин и Трамп) договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, сроки и детали которых еще предстоит согласовать», – отметил Лавров.

Лавров уточнил, что в работе на экспертном уровне «предстоит понять, насколько очевидно совпадение интересов в целом ряде областей, включая прежде всего борьбу с терроризмом, и насколько их можно будет перевести в выработку совместных скоординированных действий».

По его словам, «нацеленность на достижение результатов есть, но практическая работа еще впереди». «Будем выполнять те понимания, которые были достигнуты 28 января в телефонном разговоре и по вопросам терроризма, и по другим направлениям, которые были обозначены в сообщениях для СМИ Кремлем и Белым домом», – заключил Лавров.

Телефонный разговор лидеров двух стран стал первым после вступления Трампа в должность президента и длился он около часа. На сайте Кремля после переговоров появилось сообщение, что Трамп и Путин условились стабилизировать отношения стран и развивать их «на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе». Об обсуждении темы снятия санкций не сообщалось.

Лидеры стран обсудили борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и обстановку на востоке Украины.