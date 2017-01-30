В 29 регионах России нет сильных вузов – ВШЭ

Россия входит в число стран, имеющих самые высокие показатели по числу людей с высшим образованием, говорится в результатах исследования Института образования ВШЭ. У 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет есть диплом о высшем образовании.

Однако не во всех российских регионах высшее образование доступно. Аналитики ВШЭ рассмотрели доступность высшего образования по трем аспектам: финансовая доступность, обеспеченность местами, территориальная доступность.

Исследователи, проанализировав доступность качественного образования, пришли к выводу, что в 29 регионах нет сильных вузов (т. е. вузов, где средний балл ЕГЭ абитуриентов превышает 70). Больше всего сильных университетов находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (64,7% от всех первокурсников), Томской (56,9%) и Свердловской (47,2%) областях, в Москве и Московской области (38,1%).

При анализе финансовой доступности исследователи ВШЭ принимали во внимание не только стоимость обучения, но и такие издержки, как траты на жилье и расходы на проживание. Согласно анализу финансового аспекта, проще всего высшее образование получить в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Второе место у Амурской области, третье у Вологодской области.

Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Хотя если рассматривать только расходы на образование, то Ингушетия и Чечня попадают в ряд самых доступных наряду с Алтаем, Адыгеей и Тувой. В свою очередь самое дорогое образование в Москве и Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Тюменской и Нижегородской областях.

В рамках исследования эксперты ВШЭ измерили расстояние от места проживания до ближайшего вуза. Легче всего до ближайшего вуза добраться в Москве и Московской области, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Сложнее всего в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, Магаданской и Сахалинской областях.