Министр образования выступила "за возврат к лучшим традициям советской школы"

Министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью «Независимой газете» назвала себя консерватором, и заявила, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы.

«Все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально», - сказала Васильева.

Как и в советские времена, в XXI веке школа должна внушать учащимся, что они должны трудиться на благо себя и своей страны, она должна воспитывать личность, уважающую свой народ и ценящую труд, отметила Васильева.

«Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? Мы – народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо. Когда-то мы первыми полетели в космос, а сегодня мы бьемся за новые высоты в технологических отраслях. У нас страна, уважающая знание. Чем плоха эта наша традиция?», - заявила Васильева.

Министр также сообщила, что считает семь-восемь уроков в день в школе — «явным перебором». «Перегрузки в школах быть не должно», - подчеркнула она.