Минобрнауки будет повышать грамотность быстро, твердо и через принуждение

Руководитель Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что ведомство собирается повышать грамотность среди населения быстро, твердо и даже через принуждение.

«Минобрнауки ведется очень большая работа, причем думаю, что работа даже через принуждение к тому, чтобы начать его изучать», - сказала она на встрече с участниками форума «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы».

Васильева считает русский язык сложным, требующим усидчивости. «Нельзя встать и заговорить красиво, начать писать грамотно, не прикладывая усилий. Так не бывает», - отметила она.

«Придется делать очень важную вещь - его учить», - заключила министр.