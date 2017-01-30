Нидерланды направят России уточняющий запрос по данным с радаров о МН17

Нидерланды направят новый запрос России по материалам, необходимым для расследования крушения малазийского Boeing летом 2014 г. Следствие хочет уточнить полученные ранее данные с радаров, сказал ТАСС официальный представитель нидерландской прокуратуры Вим де Бран. По его словам, эти данные «были предоставлены в необычном формате». «Поэтому голландская прокуратура направит Российской Федерации дополнительный запрос о юридической помощи», - добавил он.

В минувшие выходные австрийская газета Standart написала, что нидерландские следователи не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой. В заявлении прокуратуры говорится о том, что информация с радаров якобы предоставлена в формате, который не отвечает международным стандартам, писала газета. Следствию нужна дополнительная информация, чтобы понять, что изображено на снимках.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

28 сентября 2016 г. совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) во главе с Нидерландами опубликовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты, сбившей Boeing 777. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Район запуска на дату крушения самолета контролировался повстанцами Донбасса. Следствие провело свое натурное моделирование взрыва ракеты «Бука», предоставленной Финляндией. Траектория, приведенная в материалах, показывает ракету на встречно-пересекающемся курсе, что соответствует запуску из района Снежного.

В сентябре 2016 г. производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей» сообщил, что смог получить с одного из своих предприятий, АО «НПО "ЛЭМЗ", так называемые первичные радиолокационные изображения воздушного пространства в необработанном виде о воздушной обстановке в районе крушения малазийского Boeing 17 июля 2014 г. Эти данные были переданы российским компетентным органам для изучения, а 26 октября 2016 г. направлены голландской стороне.