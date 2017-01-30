СНБ США объединит российское направление с европейским

В ходе реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) США при президенте Дональде Трампе российское направление объединят с европейским, пишет The Washington Post в обширном материале о роли политического советника Трампа Стивена Бэннона в новой администрации президента.

СНБ - консультативный орган при президенте США, занимающийся важнейшими вопросами национальной безопасности и внешней политики и координации действий основных ведомств по этим вопросам.

Газета обращает внимание, что указ о реорганизации СНБ, который Трамп подписал 28 января, делает Бэннона постоянным членом СНБ - при том что такого статуса лишаются начальник национальной разведки и председатель комитета начальников штабов. «Совершенно безумное решение в конце безумной недели. Действительно, кому нужна консультация военных и разведки для решений о Сирии и Афганистане?» - написала в своем Twitter советник экс-президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.