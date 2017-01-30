С 2017 года на пачках сигарет появятся «очень неприятные изображения»

В этом году сигареты начнут продавать в новых упаковках, на которых будут размещены изображения внутренних органов курящего человека, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы с этого года начинаем выпуск упаковки с очень неприятными изображениями того, что происходит во внутренних органах, с зубами, с разными функциями организма человека при длительном курении», - сказала Скворцова в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Она также отметила, что рассматривается вопрос о введении «пустых» упаковок сигарет - без каких-либо надписей. При этом пачка будет окрашена в грязно-коричневый цвет.