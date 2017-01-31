Путин назначил директором ФСВТС топ-менеджера «Ростеха»

Президент Владимир Путин своим указом назначил директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина заместителем министра обороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, от прежней должности он освобожден. Тем же указом во главе ФСВТС поставлен Дмитрий Шугаев, освобожденный от должности замгендиректора «Ростеха» по внешнеэкономической деятельности.

О возможном назначении Фомина заместителем министра обороны «Ведомости» писали 18 января со ссылкой на источники, по словам которых он должен был прийти на место Анатолия Антонова, который в конце 2016 г. перешел на должность замминистра в МИД. Предполагалось, что Фомин, до назначения директором ФС ВТС работавший в «Рособоронэкспорте», в Минобороны будет курировать «военную дипломатию» и вопросы военно-технического сотрудничества, говорил источник «Ведомостей» в федеральных структурах.

ФСВТС подведомственна Минобороны – в ее функции входит надзор за субъектами ВТС (компаниями, имеющими право экспортировать продукцию военного назначения) и их лицензирование, специалисты службы участвуют в переговорах с иностранными партнерами по ВТС (контрактные коммерческие переговоры ведет входящий в «Ростех» «Рособоронэкспорт»). В случае назначения Фомина, считал близкий к Минобороны источник, ФСВТС либо станет еще более тесно связана с военным ведомством (тогда директором службы будет назначен один из заместителей Фомина), либо даже будет преобразована в одно из управлений или департаментов самого Минобороны.