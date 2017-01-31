Белых переведут из сизо «Лефортово» в «Матросскую Тишину» для обследования

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из сизо «Лефортово» в сизо-1 «Матросская Тишина» для медицинского обследования. Как сообщает «Интерфакс», это объявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Белых обвиняется во взяточничестве. Недавно его адвокаты говорили, что у него диабет, состояние его здоровья ухудшается, он поправился на 20 кг, одна нога, по ощущениям, отнимается, от местных врачей он получает обезболивающее.

По информации Меркачевой, Белых переведут в «Матросскую Тишину» уже во вторник. Это решение приняла медкомиссия после осмотра в понедельник. Член ОНК сослалась на замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко. Она добавила, что врачи оценили состояние арестанта как удовлетворительное, «подтвердив наличие хронических заболеваний».

В больнице сизо № 1 экс-губернатор пройдет комплексное обследование, получит консультации гражданских врачей – флеболога и эндокринолога относительно проблемы с ногой. ФСИН уже отправила запрос в департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области, добавила Меркачева.

Адвокат Белых Андрей Грохотов сказал ТАСС, что доволен решением о переводе его подзащитного и надеется, что он сможет сохранить здоровье. «Состояние здоровья Белых значительно ухудшилось – он потерял возможность ходить из-за онемения ноги, у него были другие жалобы. Но в "Лефортово" нет условий для диагностирования и лечения этих заболеваний. В результате наших обращений принято решение о переводе Белых в "Матросскую Тишину", где создан изолятор, позволяющий оказывать медицинские услуги на должном уровне», – сказал юрист.