ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Оперативники ФСБ изымают документы в музее Эрмитаж в Петербурге, сообщила «Фонтанка». По данным издания, сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти, участвующие в выемке, работают в службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (также курирует культурные объекты).

Выемка связана с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице, утверждает «Фонтанка». Контракт стоимостью 3,67 млрд руб. был заключен музеем с московским «Мехстройтрансом», который, получив аванс около 1 млрд руб., вел работы с отставанием от графика и не оплачивал исполненные работы субподрядчикам. В Эрмитаже тогда не посчитали отставание критичным.

Комментарии директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и его заместителя Георгия Велинбахова изданию получить не удалось. Буквально сегодня Пиотровский констатировал «дикую провинциализацию города Санкт-Петербурга» из-за «историй» «с Европейским университетом и с Исаакиевским собором и со многими другими вещами».