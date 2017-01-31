Миссия США при ОБСЕ обвинила сепаратистов в эскалации в Донбассе

Представитель миссии США при ОБСЕ, временно поверенный в делах Кейт Мари Бернс обвинила сепаратистов в недавней эскалации конфликта в Донбассе, призвав «российско-сепаратистские силы» восстановить перемирие для ремонта поврежденной ключевой инфраструктуры.

Выступая с докладом перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене, Бернс напомнила, что 26 января Россия предупредила ОБСЕ о риске эскалации на востоке Украины, а уже 28 января эта эскалация произошла. «Объединенные российско-сепаратистские силы начали наступление на украинские позиции под Авдеевкой и в самом городе. Бои стали настолько ожесточенными, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ признала подсчет нарушений невозможным, а количество взрывов превысило 2400 в течение суток», - приводит слова Бернс сайт миссии США.

«Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке. Мы призываем Россию остановить насилие, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытку захвата территорий за пределами линии соприкосновения», - заявила Бернс.

Руководитель СММ ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан призвал к немедленному прекращению боевых действий в районе Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт. «Насилие в таких масштабах, что влечет за собой человеческие жертвы, является неприемлемым, и защита гражданского населения должна иметь первоочередное значение», - добавил он. Апакан заявил, что СММ сообщала о жертвах среди мирного населения и зафиксировала повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры. Он упомянул о повреждениях на фильтровальной станции в Ясиноватой, от которой зависят тысячи людей по обе стороны линии соприкосновения, ведь они могут остаться без отопления, электричества и воды, пишет сайт ОБСЕ.