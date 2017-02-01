ООН призывает прекратить конфликт на Донбассе

Немедленно прекратить все боевые действия на Донбассе и возобновить усилия по мирному урегулированию призвал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта», - заявил он агентству ТАСС.

Эскалация боев в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецка на востоке Украины, по словам Дюжаррика, «глубоко обеспокоила» руководство всемирной организации. «Особенно беспокоит судьба мирных жителей, блокированных в зоне боевых действий. Рост насилия - это прямое нарушение Минских договоренностей», - подчеркнул он. Представитель генсекретаря ООН высказался в поддержку усилий ОБСЕ, «нормандской четверки» и других региональных инициатив по урегулированию конфликта в Донбассе.

Совет Безопасности ООН 31 января собрался на закрытое совещание в связи с обострением ситуации на востоке Украины.