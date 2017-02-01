Заседание контактной группы по Донбассу пройдет в Минске в среду днем

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске в среду, подтвердила пресс-секретарь представителя Киева в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Заседание в режиме видеоконференции не состоялось 31 января в связи с отсутствием представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и России, сказала Олифер. Она уточнила, что встреча пройдет сегодня в 15.00.

Она сообщила, что украинская сторона обговорила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ на Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК.

В понедельник в результате обстрелов остался без энергии Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), от которого работают теплосети города, а ночная температура упала до -20 градусов.

Накануне обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снова резко обострилась. По данным миссии ОБСЕ, в первый день активных действий, 29 января, в треугольнике Донецк – Авдеевка – Ясиноватая ею было зафиксировано около 2300 разрывов.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва располагает данными о том, что обострение в районе Авдеевки произошло по инициативе украинской стороны.