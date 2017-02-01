В Авдеевке согласован режим тишины

В районе города Авдеевка в Донбассе установлен режим тишины до 17.00 по киевскому времени (18.00 мск). Об этом сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Украины Евгений Вилинский. «Режим тишины до 17.00», - написал он в Facebook.

По его словам, режим тишины необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения. «Бригады приступили к работе», - сказал Вилинский.

Сегодня в Минске проходит заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. В понедельник в результате обстрелов остался без энергии Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), от которого работают теплосети города, а ночная температура упала до -20 градусов. У Москвы есть достоверные данные о том, что обострение вооруженного конфликта в Донбассе в районе Авдеевки произошло по инициативе украинской стороны, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.