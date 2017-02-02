Правительство США и МИД Мексики опровергли сообщения об угрозе Трампа направить войска

Власти США и Мексики отрицают сообщения о том, что Дональд Трамп в телефонном разговоре угрожал Энрике Пенья Ньето, сообщает The Hill.

Ранее агентство Associated Press опубликовало стенограмму предполагаемого телефонного разговора президента США и его мексиканского коллеги. Из сообщения агентства следовало, что Трамп пригрозил вмешательством американских военных в ситуацию в Мексике.

«У вас куча плохих ребят. Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Полагаю, это из-за того, что ваша армия боится. Наша – нет, поэтому я могу прислать ее, чтобы она позаботилась об этом», – приводит агентство цитату Трампа из разговора.

Однако, по данным мексиканского издания Aristegui Noticias, также опубликовавшего отрывки из предполагаемой стенограммы, уточнялось, что Трамп говорил о борьбе с мексиканскими наркоторговцами.

Представитель Белого дома заявил, что «сообщения о том, что президент угрожал вторжением в Мексику, неверны».

МИД Мексики утверждает, что разговор Трампа и Ньето носил конструктивный характер и стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики 27 января. 26 января президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Его пресс-секретарь Шон Спайсер высказал предложение, что найти на строительство средства можно, введя 20%-ный налог на импорт из Мексики. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США и заявил, что Мексика ничего за эту стену платить не будет. На этих новостях резко подешевел мексиканский песо.