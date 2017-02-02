Заседание по делу «Кировлеса» перенесено на пятницу из-за визита судьи к врачу

Ленинский районный суд Кирова продолжит в пятницу рассмотрение дела в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес».

Около 17:00 мск четверга после допроса подсудимого Офицерова стороной защиты судья Алексей Втюрин сообщил, что ему нужно на прием к врачу, и «в связи с истечением рабочего времени» отложил заседание до 9:00 мск 3 февраля.

Как ожидается, на заседании вопросы Офицерову будет задавать сторона гособвинения.

Адвокат Офицерова Светлана Давыдова возмутилась обстоятельством переноса дела, напомнив, что 30 января ее подзащитный был госпитализирован в московскую клинику, однако затем прибыл на судебный процесс в Киров, а у нее самой на 2 февраля также был назначен визит к врачу.