США ослабили санкции в отношении ФСБ

Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ России). Об этом свидетельствует документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», опубликованный санкционным подразделением минфина США.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 г. и 28 декабря 2016 г.

В частности, отныне допускаются «запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации».

Оговорено, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется соответствующее согласие минторга США, а размер платы, причитающейся ФСБ за лицензии, сертификацию и т. д., «не должен превышать $5000 за календарный год». Отдельное примечание гласит, что за исключением указанных выше ограниченных целей нынешнее решение «не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий» самой ФСБ или кому-либо действующему «от ее имени».

Еще в одном примечании говорится, что лицензия не разрешает «экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров, технологий или услуг» в Крым. Не разрешается также использование в расчетах счетов, которые были блокированы в США рядом санкционных президентских исполнительных указов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку этому решению США. «Сначала нужно понять, о чем идет речь», - сказал Песков ТАСС.