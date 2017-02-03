Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против руководителя Россельхознадзора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел изучить ситуацию и возбудить уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Как сообщает БЕЛТА, он заявил это на встрече с представителями общественности и СМИ, комментируя состояние российско-белорусских отношений. Он обвинил российского чиновника в нанесение ущерба экономики Белоруссии из-за ограничений поставок продовольствия в Россию. В конце января Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской говядины, заподозрив белорусскую сторону в переправке на российскую территорию украинской продукции.

«Что касается продуктов питания, я только о главном скажу - разного рода Данкверты и прочее», - цитирует БЕЛТА Лукашенко. Он призвал возбудить против этого чиновника уголовное дело, как это ранее было сделано в отношении руководителя «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. По словам белорусского лидера, «все эти Данкверты - люди заинтересованные»: «У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры».

Лукашенко напомнил, что Россия закупает около 7 млн т молочной продукции. «Мы же поставляем им чуть больше 4 млн т - 3 млн т еще свободно. Так чего вы артачитесь, чего блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить за нефть и газ. Я российской стороне всегда об этом говорю - мы на этом не наживаемся», - объяснил президент.