После теракта в Париже задержан второй подозреваемый – СМИ

После нападения на военный патруль у Лувра в центре Парижа задержан еще один подозреваемый. Это сообщает Le Parisien и другие французские СМИ со ссылки на свои источники. Около 10 утра мужчина с двумя мачете с криком «Аллах акбар» напал на трех военнослужащих у арки Карузель. Он слегка ранил одного из силовиков, тогда другой выпустил в него пять пуль. В итоге напавший был задержан. Второго подозреваемого задержали около 11.00 на выходе со станции метро Louvre-Rivoli, это мужчина лет 35. Насколько он связан с первым напавшим, Le Parisien пока не знает. Его задержали трое полицейских в штатском.

По факту нападения на патруль возбуждено уголовное дело, им занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры.

Министр внутренних дел Бернар Казнев заявил, что, по всей видимости, нападение носило террористический характер. Ранее префект полиции Парижа Мишель Кадо сказал журналистам, что это было явно намеренное нападение и что мужчина кричал «Аллах акбар».

На месте побывала мэр Парижа Анн Идальго, которая поблагодарила силовиков за быструю реакцию.

По данным M6info, напавший тяжело ранен, в частности, одна пуля попала ему в живот. Пострадавший военнослужащий ранен в голову, порез уже зашили.

Лувр оцеплен. По новой оценке МВД, внутри находятся около 1000 туристов, их выпускают после проверки, маленькими группами.