Оглашение приговора по делу «Кировлеса» назначено на 8 февраля

Ленинский районный суд Кирова назначил дату оглашения решения по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес», на следующую среду, 8 февраля.

Ранее в ходе судебных прений в пятницу сторона гособвинения попросила для Навального 5 лет условно, для Офицерова - 4 годам условно, а также назначить обоим штраф по 500 000 руб.

Защита, в свою очередь, попросила подсудимых оправдать.

Навальный и Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. ЕСПЧ в феврале 2016 г. решил, что суды произвольно истолковали закон в этом деле и признали фигурантов виновными в действиях, не отличимых от законной предпринимательской деятельности. ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 000 евро.

В ноябре Верховный суд России отменил приговор Навальному и Офицерову, ранее осужденным на пять и четыре года соответственно за хищение путем мошенничества, и отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, который начался уже 5 декабря. Дело постановили направить на новое рассмотрение в районный суд Кирова для рассмотрения в новом составе.