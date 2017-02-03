Шварценеггер сделал Трампу взаимовыгодное предложение

После того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал работу Арнольда Шварценеггера, который вместо него стал вести риалити шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice), актер и экс-губернатор Калифорнии предложил ему поменяться рабочими местами. Он выложил в Twitter видеообращение к президенту и предложил ему вернуться на прежнее место ведущего телешоу на NBC. Трамп вел его с первого сезона и до июня 2015 г., когда заявил о намерении выдвинуться в президенты.

В минувший четверг Трамп заявил, что в шоу вместо него пригласили «большую-большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера», и добавил, что «мы все знаем, чем это обернулось». «Рейтинги программы рухнули в тартарары, это стало полной катастрофой», - сказал он и добавил, что просто хочет помолиться за Арнольда и за рейтинги.

«Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо справился с работой губернатора Калифорнии, и еще хуже справился с Apprentice, - написал Трамп в Twitter 3 февраля и великодушно добавил. - Но хотя бы он очень старался».

Республиканец Шварценеггер во время президентской кампании заявил, что не готов поддерживать Трампа как кандидата своей партии, а после выборов записал видеообращение о том, что пора примириться, что сторонники разных партий - не враги и их объединяет то, что они американцы.

В последнем обращении актер, не называя Трампа, предложил ему прекрасную идею. Трамп как эксперт по рейтингам снова займется телевидением, Шварценеггер же готов перехватить его нынешнюю работу. И тогда-то все смогут спать спокойно, заключил он.