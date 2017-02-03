Суд разрешил Навальному уехать из Кирова до оглашения приговора

Подсудимый по делу «Кировлеса» оппозиционер Алексей Навальный сможет выехать из Кирова, не нарушая подписку о невыезде.

«Судья (Алексей Втюрин) дал разрешение Навальному на выезд из Кирова до оглашения приговора», - сообщили «Интерфаксу» в Ленинском районном суде Кирова в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что подписка о невыезде в отношении Навального остается в силе. В свою очередь соратник Навального Георгий Албуров сказал агентству, что у Навального «есть все полномочия на выезд из Кирова».

Ранее сообщалось, что оглашение приговора по делу «Кировлеса» в отношении Навального и Петра Офицерова назначено на 8 февраля.

Гособвинение на судебном процессе по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищении у предприятия «Кировлес», потребовало для подсудимых наказание в виде условного лишения свободы: Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, Офицерову - четыре года также условного наказания.

Кроме того, обоих подсудимых обвинение предлагает оштрафовать на сумму в 500 000 руб.