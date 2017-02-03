США расширили санкции в отношении Ирана

США расширили ограничительные меры в отношении Ирана. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, минфин США.

Санкции введены в отношении 13 физлиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке значатся 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

Как отмечается в документе, санкции введены в целях борьбы с терроризмом и «за нарушение режима нераспространения».

В четверг агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в пятницу США могут ввести в отношении Ирана новые санкции. Под ограничения могут попасть восемь иранских структур в связи с обвинениями в поддержке терроризма и еще 17 – из-за недавних испытаний Ираном баллистической ракеты. При этом новые санкции не затронут ядерную сделку с Тегераном, писало агентство.

Работа над новыми санкциями велась еще до испытания Ираном баллистической ракеты 29 января, но это событие дало администрации президента США Дональда Трампа серьезный импульс к их вводу. После проведения испытаний Трамп назвал ядерную сделку с Ираном «ужасной» и допустил возможность военного ответа на иранский запуск. «Ничто не исключено», - ответил он на вопрос вероятности военного ответа. Его советник по национальной безопасности Майкл Флинн объявил Ирану «предупреждение» и указал на то, что запуск ракеты нарушает положения СБ ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе. Он дал понять, что Вашингтон взял время на обдумывание адекватной реакции.