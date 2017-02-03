США готовятся ввести против Ирана новые санкции – Reuters

Уже сегодня США могут ввести в отношении Ирана новые санкции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Под ограничения могут попасть 8 иранских структур в связи с обвинениями в поддержке терроризма и еще 17 – из-за недавних испытанием Ираном баллистической ракеты. При этом новые санкции не затронут ядерную сделку с Тегераном.

Работа над новыми санкциями велась еще до испытания Ираном баллистической ракеты 29 января, но это событие дало администрации президента США Дональда Трампа серьезный импульс к их вводу. После проведения испытаний Трамп назвал ядерную сделку с Ираном «ужасной» и допустил возможность военного ответа на иранский запуск. «Ничто не исключено», - ответил он на вопрос вероятности военного ответа. Его советник по национальной безопасности Майкл Флинн объявил Ирану «предупреждение» и указал на то, что запуск ракеты нарушает положения СБ ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе. Он дал понять, что Вашингтон взял время на обдумывание адекватной реакции.

В январе 2016 г. США частично отменили санкции в отношении ядерной программы Ирана. ЕС отменил их в полном объеме.