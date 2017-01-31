Иран прекратит выдачу виз гражданам США

Иран прекратит выдачу въездных виз гражданам США в ответ на миграционную политику президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро.

«Наш ответ на это (миграционную политику): мы не будем выдавать американцам визы для посещения Ирана», - сказал Зариф.

Трамп 27 января подписал указ, приостановивший прием беженцев в США на 120 дней, а на 90 дней — въезд любых граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Запрет касается и тех, у кого уже есть вид на жительство. Въезд может быть разрешен в «индивидуальном порядке» после беседы с консулом США в стране обладателя карты, пояснил представитель Белого дома.