США аннулировали более 100 000 виз после миграционного указа Трампа

Более 100 000 виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа, сообщает The Washington Post со ссылкой на юриста, защищающего в суде интересы администрации.

Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе судебного слушания по делу о двух гражданах Йемена, которых не пустили на территорию США.

В минувшие выходные Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.