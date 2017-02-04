Трамп в субботу проведет телефонные переговоры с Порошенко

Президент США Дональд Трамп в субботу 4 февраля проведет переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Тема беседы не уточняется. Отмечается, что этот звонок в основном носит поздравительный характер.

Также у Трампа на 4 февраля запланированы телефонные разговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а на 5 февраля – с главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.

После вступления в должность Трамп уже провел ряд телефонных переговоров с лидерами стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы Трамп и Путин условились стабилизировать и развивать отношения стран.