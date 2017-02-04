Жириновский переизбран председателем ЛДПР

На 30-м съезде ЛДПР, который прошел сегодня в Москве, Владимир Жириновский был переизбран председателем партии. Эту должность он занимает с 31 марта 1990 г. Председатель партии избирается раз в четыре года, количество сроков не ограничено.

Также на съезде ЛДПР был избран новый состав Высшего совета партии. В него вошли Владимир Жириновский, Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов и Антон Морозов. По словам Жириновского, состав совета обновился на 90%.

Жириновский заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2018 г. «Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах», – сказал лидер партии.

Как ожидается, кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря 2017 г.

Жириновский отметил, что будет участвовать в выборах уже в шестой раз, что по европейским меркам является рекордом. «Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп», – заключил Жириновский.