У штаба Навального в Санкт-Петербурге собрались пикетчики

Возле предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге собралось около 10 человек, которые называют себя движением «Антимайдан». Они проводят акцию против Навального. Как передает «Фонтанка», в руках одной из активисток плакат с надписью «Вор должен сидеть в тюрьме» и фотографией политика.

Алексей Навальный сегодня прибыл в Санкт-Петербург из Кирова, где сейчас рассматривается дело в отношении него о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса». Приговор должен быть вынесен 8 февраля, обвинение требует 5 лет условно.

Сегодня состоялось открытие штаба Навального в Санкт-Петербурге, на котором политик заявил, что намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании.

«Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией. Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему “Зенит-Арены”, коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал Навальный.