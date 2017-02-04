Минобороны прокомментировало ситуацию вокруг строительства парка «Патриот»

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков прокомментировал ситуацию вокруг строительства парка «Патриот» в Севастополе. Ранее лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) обвинил бывшего спикера Заксобрания Севастополя Алексея Чалого и бизнесмена Олега Николаева в срыве реализации проекта.

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка “Патриот”», – сказал Конашенков. Попытки сделать парк «Патриот» яблоком раздора представитель Минобороны назвал «тщетными и недальновидными».

В 2015 г. участок площадью 267 га был сдан в аренду на 10 лет байк-клубу «Ночные волки» за 1,4 млн руб. в год. В августе 2015 г. Залдостанов заявил о создании совместно с военными филиала парка «Патриот», а осенью 2016 г. землю в собственность запросило Минобороны. 1 февраля правительство получило письмо от военных с отказом от идеи строить парк.