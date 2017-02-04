Киев сообщил об отказе России экстрадировать 12 бывших бойцов «Беркута»

Начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Россия отказалась экстрадировать 12 бывших бойцов «Беркута», так как они получили российское гражданство.

«Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", пять из которых находятся под стражей, и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание», – сказал Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, бывший командир спецроты «Беркут» Дмитрий Садовник получил российское гражданство через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста на Украине.

«Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенная применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос», – отметил Горбатюк.

Он добавил, что информации об экстрадиции остальных бойцов «Беркута» (которые не получили российского гражданства) пока с российской стороны не поступало.

Бывшие сотрудники «Беркута» обвиняются на Украине в расстреле 39 участников массовых протестов на Майдане 20 февраля 2014 г.