ВС Великобритании не смогут защитить страну в случае нападения – Sunday Times

Британская газета Sunday Times узнала о серьезных «пробелах» в обороне Великобритании. По мнению издания, Вооруженные силы страны не смогут ее защитить в случае военного нападения.

Газета пишет, что технические характеристики кораблей ВМС Великобритании, беспилотников и бронетанковой техники не отвечают требованиям, что создает серьезные бреши в обороне страны.

Так, эскадронные миноносцы в ходе эксплуатации настолько сильно шумят, что могут быть обнаружены подводными лодками России на расстоянии в 160 км.

Также издание пишет, что недавно поступившие на вооружение БМП «Аякс» настолько большие, что не входят в военно-транспортный самолет, а заказанные 12 лет назад 54 беспилотника до сих пор не поставлены.