Оливер Стоун высказался за рассекречивание Вашингтоном информации по Украине

Режиссер Оливер Стоун, автор фильма «Украина в огне», выступил за публикацию Вашингтоном секретных документов об участии США в конфликте на территории этой страны. «Если бы я был президентом [США Дональдом] Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже, но в первую очередь по Украине, потому что это отсюда начинается новая холодная война», - заявил он в эфире «Первого канала».

Стоун считает, что в мире не знают реального положения дел. «США продолжают рассказывать свои сказки, что Россия захватила Крым, направив туда свои войска, что она присутствует на Донбассе и вообще угрожает Украине, что не имеет никакого смысла. Если бы Россия хотела захватить Украину, она бы сделала это, но ей это не надо», - уверен режиссер. Он считает, что «Украина была одной из главных целей ЦРУ с самого начала холодной войны». Виновником последних событий на востоке Украины Стоун называет киевское правительство, рассчитывающее таким образом получить от Трампа побольше денег.

Стоун также рассказал, что дата выхода его фильма «Украина в огне» в американский прокат пока неизвестна. Планируется, что лента будет показана на фестивале в Сиэтле в конце мая. Кроме того он анонсировал свой новый фильм – о президенте России Владимире Путине. В него будут включены фрагменты интервью Путина, взятого в его загородной резиденции. «Я работаю сейчас над этим материалом. Я понимаю его точку зрения», - рассказал режиссер. Он уверен, что этот фильм будет очень важен для мира, как и фильм об Украине, поскольку «США собираются развязать войну под надуманным предлогом». Стоун полагает, что Соединенным Штатам необходим страх, а для этого «нужен враг, и не один».