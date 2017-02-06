Губернатор Басаргин прокомментировал сообщения о своей отставке

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подтвердил, что скоро уйдет в отставку, сообщает Properm.ru.

«Мною принято решение не идти на выборы», – сказал он на пресс-конференции утром 6 февраля. Он напомнил, что срок его полномочий завершится в мае, но он хочет, не дожидаясь этого, попросить президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно.

Properm.ru пишет, что информации о преемнике у портала нет, но наиболее вероятным кандидатом на временно исполняющего обязанности главы региона называют главного федерального инспектора региона Игоря Цветкова. Его кандидатуру поддерживает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич, добавляет портал и напоминает, что ранее Цветков работал в ФСБ на Северном Кавказе.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – цитирует Басаргина «Интерфакс».