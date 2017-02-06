В Киеве заявляют о повторном отказе Москвы выдать Сенцова и Кольченко

Министерство юстиции России повторно отказало министерству юстиции Украины в выдаче украинского режиссера Олега Сенцова и его подельника Александра Кольченко, осужденных в России, заявляют в Киеве.

«Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами», – написал замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Украина считает Сенцова и Кольченко своими гражданами и будет добиваться их возвращения через международные организации.

Северо-Кавказский окружной военный суд России в августе 2015 г. признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористического сообщества, в совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия. Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко – к 10 годам лишения свободы.